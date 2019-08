Ascolti Tv Auditel: Techetechetè celebra Al Bano e Romina in "Storia di noi 2"

Techetechetè Superstar, campione di ascolti del sabato sera estivo, chiude in bellezza con un lungo omaggio interamente dedicato alla coppia più amata d'Italia, Al Bano e Romina Power.

La puntata dal titolo "Storia di Noi Due" realizzata da Valentina Cotone ripercorrerà infatti i momenti salienti del sodalizio artistico dei due ex coniugi Carrisi, con molti filmati inediti o mai più visti in questi ultimi anni, attingendo dal cospicuo materiale Rai relativo alla coppia canora.

Riascolteremo tutte le loro canzoni più celebri, li rivedremo giovani e innamoratissimi, li seguiremo nella riproposizione delle loro tante apparizioni televisive e rideremo delle loro imitazioni, godendoci anche le loro incursioni nel mondo del cinema e della recitazione con brani tratti dai musicarelli di fine anni Sessanta che furono galeotti per lo sbocciare del loro amore.

Oscar Wilde sosteneva che la Vita imiti l’Arte più di quanto l’Arte imiti la Vita. La storia di Al Bano e Romina lo conferma. Conosciutisi sul set dei suddetti musicarelli, i due giovani – lui, figlio di contadini pugliesi, lei figlia di divi hollywoodiani – non potevano provenire da ambienti più diversi e il loro idillio sembrava poter reggere soltanto davanti alle telecamere. Quando, dopo essersi sposati varie volte nei film, finirono per convolare a nozze anche nella vita reale, nessuno scommetteva sulla durata della loro unione. “Sono troppo diversi” era l’obiezione più frequente, ed erano in tanti a scommettere che si sarebbero lasciati per sempre dopo pochi mesi.

Trent’anni di matrimonio, quattro figli e un magico connubio artistico che resiste ancora oggi con successo dopo oltre cinquant’anni, hanno smentito pienamente quelle profezie, dimostrando che quella di Al Bano e Romina Power è a tutti gli effetti una “storia infinita”.

Appuntamento dunque a questa sera, dalle 20.30 in poi su Rai1, con Techetechetè Superstar e la puntata "Storia di noi due".