Ascolti Tv Auditel: Techetechetè celebra i mille talenti di Loretta Goggi

Questa sera, sabato 17 agosto 2019, Loretta Goggi torna protagonista di Techetechetè, programma antologico campione d'ascolti ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio in onda su Rai1 alle 20,30, con una puntata dal titolo Il Talento di Lady Goggi, sincero, affezionato e avvincente tributo alla sfavillante storia professionale dell'artista più completa d'Italia.

Nella puntata realizzata da Massimiliano Canè, fine curatore del florilegio dedicato a "Loretta con la o", vedremo molte, meravigliose "chicche" rare: un Carosello in cui la Goggi assume i panni di molti personaggi diversi; le immancabili ed esilaranti imitazioni di Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo ma anche di Raffaella Carrà; le immagini dei teleromanzi interpretati da bambina e da giovanissima; i duetti con la scatenatissima (e amatissima) sorella Daniela; le canzoni, Maledetta primavera ovviamente, suo successo intramontabile in Italia e in tutto il mondo, ma anche la sua prima incisione da ragazzina colonna sonora del film Il sangue alla testa con Jean Gabin; le interpretazioni dei capolavori di illustri colleghi (fra i quali Lucio Battisti e Umberto Bindi) con la sua splendida voce; e poi ancora i balletti e tante altre prove delle cinquanta(mila) sfumature del suo immenso talento.

Massimiliano Cané ha inoltre impreziosito la trama della puntata con un filo rosso, quello del rapporto speciale che legava Loretta al suo Gianni Brezza, il quale comparirà spesso, nelle immagini selezionate, come una sorta di "angelo custode" oltre che partner di scena, amatissimo compagno e poi adorato marito. Un rapporto d'amore viscerale, quello fra Loretta e Gianni, che sarà ricordato da un contributo del compianto Sandro Mayer con il racconto del matrimonio della coppia nel 2008. Matrimonio del quale fu proprio la rivista di Mayer ad avere l'esclusiva della copertura stampa.

Quanto sopra è solo qualche esempio del tanto sbalorditivo materiale raccolto da Massimiliano Cané per l'omaggio di Techetecheté alla versatilità artistica di Loretta. Un imperdibile omaggio a una mirabile protagonista del panorama artistico italiano alla quale non possiamo che rivolgere una parola: Chapeau!