Ascolti Tv Auditel: Temptation Island regna sovrano su Canale 5, la Rai abdica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 15 luglio 2019 vedono, in prime time, la quarta puntata di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi confrontarsi con... nessuno, a conti fatti. Visto il successo incontrastato del docureality di Canale 5, i canali Rai - in primis l'Ammiraglia del Servizio Pubblico - sono parsi abbandonare il campo di battaglia dei dati d'ascolto, onde limitare il più possibile i danni con una fiacca programmazione.

In diretta concorrenza con Temptation Island, Rai1 ha infatti mandato in onda il film sconosciuto ai più Parigi a tutti i costi (2013) di e con la regista francese di origine italo-tunisina Reem Kherici. Rai2 ha messo in campo, come ogni lunedì, il telefilm Hawaii Five-0 con Alex O'Loughlin, mentre Rai3 ha optato per un alquanto sonnacchioso thriller con Nicole Kidman e Colin Firth, Before I Go to Sleep, flop al botteghino nel 2014.

Più animata la serata invece su Rete4 con l'ultima puntata di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro, con interviste a Luigi Di Maio e a Giovanni Tria, e interventi di Matteo Salvini sul caso di Gianluca Savoini e dei presunti finanziamenti russi, mentre su Italia 1 è andato in onda il film 2 Fast 2 Furious (2003) con Paul Walker.

Su La7, il film del 1993 con Michael Douglas Un giorno di Ordinaria Follia, su Tv8 il film Agente 007 - Operazione Tuono (1965) con Sean Connery e sul Nove Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Ⅱ (2013) con Logan Lerman.

Facile intuire chi avrà (stra)vinto la serata, nel corso della quale Temptation Island si è guadagnata perfino un tweet entusiasta di Antonella Clerici (in polemica con la Rai che l'ha ostracizzata dai palinsesti, e fortemente attratta dal passaggio a Mediaset).

In attesa dei dati di ascolto ufficiali, basti dire che sette giorni fa, Canale 5 con la terza puntata di Temptation Island trionfava con 3.647.000 spettatori e il 23.08% di share (in crescita esponenziale rispetto all'esordio e alla puntata precedente), su Rai2 Hawaii Five-0 otteneva invece 1.109.000 spettatori (5.39%) nel primo episodio, 1.066.000 (5.57%) nel secondo e 750.000 spettatori (4.98%) nel terzo. Su Rete4 Quarta Repubblica con ospite Matteo Salvini volava invece a 1.143.000 spettatori con il 7.05% di share (terzo programma più visto in prime time).