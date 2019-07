Ascolti Tv Auditel: Temptation Island vince e cresce ma è boom Pretty Woman

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 1 luglio 2019 vedono in prime time su Rai1 il film Pretty Woman (1990) con Richard Gere e Julia Roberts scontrarsi con la seconda puntata di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi.

Mentre su Rai1 si riformava per l'ennesima volta e tra mille vicissitudini la coppia cinematografica Gere-Roberts e su Canale 5 "scoppiava" quella composta da Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, su Rai2, dal canto suo, iniziava la nuova stagione del telefilm Hawaii Five-0 con Alex O'Loughlin e su Rai3 andava in onda la terza puntata del programma Prima dell'Alba condotto da Salvo Sottile. Su Rete4 è tornato invece Quarta Repubblica, giunto alla trentanovesima puntata e condotto da Nicola Porro e su Italia 1 è stato di scena il film Death Race (2008) con Jason Statham. E poi spazio ai film: su La7 Il Socio (1993) di Sidney Pollack con Tom Cruise, su Tv8 Agente 007 - Dalla Russia con amore (1963) con Sean Connery e sul Nove Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre (1979) con Bud Spencer.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Pretty Woman ha convinto alla milionesima replica la bellezza di 3.302.000 spettatori pari al 17.4% di share, mentre su Canale 5 Temptation Island trionfa in prime time con 3.718.000 spettatori pari al 22.4% di share (in crescita rispetto a sette giorni fa). Su Rai2 il telefilm Hawaii Five-0 ha totalizzato invece 928.000 spettatori con il 5% di share, battuto da Italia 1 con Death Race e i suoi 1.059.000 spettatori (5.4% di share). Su Rai3 Prima dell’Alba – La Rampa si è fermato a 715.000 spettatori pari a uno share del 3.6% (in calo), doppiato da Rete4 con Quarta Repubblica e i suoi 1.070.000 spettatori (6.7% di share, in crescita, terzo programma più visto in prime time). Su La7 Il Socio ha totalizzato 433.000 spettatori con uno share del 2.7%, superando TV8 con Agente 007 – Dalla Russia con amore (346.000 spettatori - 1,8% di share) e il Nove con Uno Sceriffo Extraterrestre… poco extra e molto terrestre (271.000 spettatori - 1.4% di share).

Sette giorni fa, Temptation Island vinceva la serata con 3.546.000 spettatori e il 22.24% di share, mentre su Rai3 Prima dell’Alba si fermava a 814.000 spettatori pari al 3.95%, battuto da Rete4 con Quarta Repubblica e i suoi 725.000 spettatori con il 4.6% di share.

Miracolo Pretty Woman che regge al colpo di Temptation Island, autentica corazzata che cresce di settimana in settimana decretando l'ennesimo successo di Maria De Filippi (qui in veste di produttrice). Nel dettaglio il programma ha toccato picchi del 34.07% di share e 4.290.000 di telespettatori, con numeri record tra i giovanissimi: 40.63% di share sul target 15-34 anni (tra le donne 15-19enni share del 52%). Resta al palo Salvo Sottile su Rai3, mentre su Rete4 Nicola Porro profitta del caso Carola Rackete per aggiudicarsi il podio dei più visti in prima serata.