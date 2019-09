Ascolti Tv Auditel: Top & Flop, successi e disastri dell'agosto 2019

Gli ascolti Tv e i dati Auditel dell'agosto 2019 hanno senz'altro risentito fortemente della crisi di Governo innescata nei primi giorni del mese da Matteo Salvini e ancora non conclusasi mentre ancora resta travagliata la gestazione del nuovo governo formato da M5s e Pd.

TOP

Se, per quanto riguarda l'Auditel di questo mese, esiste un vincitore, lo si deve dunque cercare nell'approfondimento delle diatribe istituzionali, con un'impennata decisiva dei talk politici targati Rai, Mediaset e La7. In Onda Estate condotto da David Parenzo e Luca Telese è stato senz'altro il più visto di tutti, seguito a ruota da Stasera Italia Estate su Rete4, con Veronica Gentili prima e Giuseppe Brindisi poi alle redini. Tg2 Post condotto da Maria Antonietta Spadorcia ha visto incrementare i propri ascolti, e in generale programmi quali Agorà, Coffee Break, L'Aria che Tira Estate, Omnibus hanno chiuso un agosto in netta crescita. Pungolata da affaritaliani, anche Rai1 ha assolto lo scopo di servizio pubblico affidando a Francesco Giorgino speciali in prima serata e pomeridiani, che se nel primo caso non hanno avuto risultati entusiasmanti (anche per ragioni di cui discetteremo più sotto), nel secondo hanno superato invece in ascolti, distaccandola nettamente, la seguitissima Maratona Mentana.

Per quanto riguarda l'intrattenimento, Reazione a Catena condotto da Marco Liorni nel preserale e Techetechetè in access prime time (anche nella versione Superstar del sabato sera), programma ideato da Elisabetta Barduagni e curato da Gianvito Lomaglio, sono stati i due trionfatori assoluti dell'estate 2019, avvicendandosi spesso in vetta ai più visti dell'intera giornata sia sulla Rai sia su Mediaset.

Il buon Gerry Scotti con il suo Caduta Libera, prolungato quest'anno nel periodo estivo, è riuscito a garantire a Canale 5 un'ottima media nel preserale rosicchiando al tempo stesso qualche prezioso punto di share alla corazzata Reazione a Catena. Quanto a Paperissima Sprint Estate di Antonio Ricci, condotto da Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta e Vittorio Brumotti, ha aumentato i propri dati d'ascolto rispetto al 2018, dando spesso qualche serio problema all'istituzione Techetechetè e portando avanti una stagione d'oro (soprattutto per gli sponsor).

Valentina Bisti e Roberto Poletti con il loro UnoMattina Estate sono i vincitori del daytime mattutino, mentre al pomeriggio si è evidenziato il successo della soap turca Bitter Sweet su Canale 5 con ascolti alquanto brillanti.

In prime time, hanno retto alla grande le repliche del ciclo Purché finisca bene prodotto dalla Pepito Produzioni di Agostino Saccà, vincendo sempre la prima serata domenicale, così come le repliche di Don Matteo della Lux Vide il venerdì sera. La miniserie austriaca Spirito Libero su Canale 5 si è comportata invece egregiamente (e contro ogni aspettativa) prevalendo in prime time contro la concorrenza di Rai1.

Su Italia1, dopo i successi di giugno e luglio, anche ad agosto con la sua puntata speciale è stato gran successo per Battiti Live condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, mentre sono andati piuttosto bene i thriller di Nel Segno del Giallo su Rai2, che ha avuto anche ottimi riscontri con la Pallavolo Femminile.

FLOP

Senz'altro il risultato deludente di Lorella Cuccarini con il suo Grand Tour (malgrado lo sprint finale dell'ultima puntata) resta il più cocente flop dell'agosto di Rai1 (e della Tv generalista), con l'Ammiraglia Rai sottomessa anche dalla suddetta miniserie austriaca o da anonimi film Tv tedeschi. Un errore di valutazione da parte di chi di dovere che ha bruciato il rientro in Rai della povera Cuccarini, appioppandole un oneroso fardello sulle graziose spalle prima del suo debutto alla conduzione de La Vita in Diretta accanto ad Alberto Matano (dal 9 settembre prossimo).

Dispiace annoverare il buon Piero Angela con il suo Superquark nelle delusioni del mese, ma gli ascolti non brillanti che lo hanno visto talvolta finire sotto il 10% di share in prima serata sono forse la spia che qualche elemento nella formula del programma dev'essere cambiato. Ciò detto, magari ve ne fossero a centinaia di Piero Angela...

Se Roberto Poletti si è dimostrato un nuovo arrivo garante di soddisfacenti dati di ascolto per il daytime di Rai1, lo stesso non si può dire di Monica Marangoni, Pierluigi Diaco, Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Se a luglio si erano mantenuti su medie piuttosto in linea con il 2018, Tutto Chiaro la mattina, Io e Te nel primo pomeriggio ed Estate in Diretta a metà dello slot pomeridiano hanno chiuso l'agosto 2019 con risultati al di sotto di quelli ottenuti dai programmi trasmessi l'anno scorso nei loro stessi slot. Nello specifico, privato quest'anno del puntuale e informato commento di Gianluca Semprini, Estate in Diretta ha sentito la forte mancanza di un esperto commentatore politico che potesse seguire tempestivamente gli sviluppi della crisi, tanto da costringere la rete a "cassare" più volte il programma impiegando il suddetto Giorgino anche il pomeriggio con speciali del Tg1 (con il risultato di sovraespore il conduttore durante la giornata danneggiando così gli speciali in prime time).

Per concludere, complici forse le convulse e deprimenti dinamiche istituzionali, l'agosto televisivo ha visto genericamente ridursi lo share e gli spettatori di tutti i programmi d'intrattenimento, favorendo più che altro - come ribadito in apertura - i talk di approfondimento politico. Questi ultimi, se nella stagione precedente erano parsi aver stancato il pubblico, hanno ritrovato mordente brillando più che mai nel giallo leonino dell'estate piena, iniziato con iridescenze verdi e finito con gradazioni rossastre. A conti fatti televisivamente parlando, dunque, a gongolare soprattutto questo mese è stato Urbano Cairo.