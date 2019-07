Ascolti Tv Auditel: trionfa Don Matteo e Mario Giordano continua a spopolare

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 18 luglio 2019 vedono in prime time su Rai1 la replica degli episodi 11 e 12 di Don Matteo 11 con Terence Hill scontrarsi con il film Il Principe e il Pirata (2001) di e con Leonardo Pieraccioni. Su Rai2, esordio di Improvviserai con Ale e Franz, e su Rai3 il film The Circle (2017) con Emma Watson.

Su Rete4 consueto appuntamento con la versione prima serata di Fuori Dal Coro, condotto da Mario Giordano con il contraltare di Luisella Costamagna, che fra i tanti approfondimenti e con ospiti Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha trattato anche la vicenda di Bibbiano con l'inchiesta Angeli e Demoni, il caso di Carola Rackete e la tragedia dei cuginetti travolti dal Suv a Vittoria. Da segnalare che, visti gli ascolti importanti, la versione prime time del programma tornerà a partire dall'11 settembre il mercoledì sera (affiancandosi a quella in onda nel preserale dal lunedì al venerdì).

Su Italia1, gli episodi 7,8,9 della quinta stagione di Chicago P.D., su La7, In Onda Estate, condotto da David Parenzo e Luca Telese con approfondimenti sul rischio di crisi di governo per il caso Russiagate e le nuove rivelazioni dell'Espresso sul presunto coinvolgimento del Vicepremier Salvini. In studio, fra gli altri ospiti, il MInistro della Giustizia Alfonso Bonafede, Massimo Giannini e in collegamento Alessandro Sallusti. Su Tv8, il film Spider Man 2 (20014) con Tobey McGuire e sul Nove Tutta la verità dedicato al Mostro di Firenze.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Don Matteo 11 totalizza 2.244.000 spettatori (14% di share), vincendo la serata e battendo Canale 5 con Il Principe e il Pirata e i suoi 1.973.000 spettatori (11% di share). Su Rai2 Improvviserai si ferma a 536.000 spettatori (3.1% di share), doppiato da Italia 1 con Chicago P.D. e i suoi 961.000 spettatori (6%). Su Rai3 The Circle segna 1.147.000 spettatori (6.5%), mentre su Rete4 Fuori dal Coro è il terzo programma più visto in prime time con 1.110.000 spettatori e l’8.3% di share. Su La7 In Onda raggiunge 711.000 spettatori (4.4%), su TV8 Spider Man 2 convince 412.000 spettatori (2,6%), e sul Nove Tutta la Verità ottiene 324.000 spettatori (1.8%).

Da segnalare in access prime time, la disfida dei due talk di approfondimento che vede In Onda condotto da David Parenzo e Luca Telese conquistare 1.208.000 spettatori (6,4% di share) battendo Stasera Italia Estate e i suoi 1.026.000 individui all’ascolto (5.7%) nella prima parte e 1.180.000 (6.2%) nella seconda.

Sette giorni fa, su Rai1 Don Matteo 11 vinceva la serata con 2.231.000 spettatori (13.6% di share); Italia 1 con Chicago P.D. otteneva 1.021.000 spettatori (6.3%), mentre Rete4 con Fuori dal Coro confermava il successo dell'esordio con 1.254.000 spettatori (8.6% di share - terzo programma più visto in prime time), doppiando La7 con In Onda e i suoi 797.000 spettatori (4.7%).