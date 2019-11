Ascolti Tv Auditel: Un passo dal Cielo doppia Adrian, male la Carrà con Sgarbi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 7 novembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 l'ultima puntata della fiction Un Passo dal Cielo 4 con Daniele Liotti conquistare 4.407.000 spettatori (20% di share), lasciando al palo Canale 5 con il ritorno di Adriano Celentano. La prima puntata di Adrian Live – Questa è la Storia ha infatti convinto 3.869.000 spettatori (15.41% di share) mentre la serie Adrian si è ferma a 1.859.000 spettatori (10.44%). Su Rai2 il film Maleficent con Angelina Jolie ha totalizzato 1.635.000 spettatori (6.56% di share), battendo su Rai3 A Raccontare Comincia Tu di Raffaella Carrà con ospite Vittorio Sgarbi e i loro 1.116.000 spettatori (4.65%).

Su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio vince la disfida dei talk show con 1.162.000 spettatori (6.41% di share), mentre su La7 continua la crisi di Corrado Formigli che con Piazza Pulita raduna solo 819.000 spettatori con uno share del 4.16%. Su Tv8, fa bene la partita di calcio di Europa League Borussia Mönchengladbach-Roma che ottiene il 5.4% con 1.363.000 spettatori.

Chiude in bellezza Daniele Liotti con Un Passo dal Cielo e schiaccia Adriano Celentano, che funziona comunque meglio sul palcoscenico dal vivo che in versione cartoon con Adrian (che continua a non piacere al pubblico); A Raccontare comincia tu si conferma programma che dipende moltissimo dall'ospite di turno, e soccombe al film in seconda (terza?) visione Maleficent, ma anche alla partita di Europa League che batte anche Formigli in crisi, surclassato dal rivale Del Debbio. Karma per Raffaella, dopo la frecciata lanciata dal caschetto biondo nazionale a La Vita in Diretta in conferenza stampa?