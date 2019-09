Ascolti Tv Auditel: Barbara D'Urso batte Fabio Fazio e doppia Massimo Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 29 settembre 2019, in prima serata, e precisamente nella battaglia dei talk show vedono Barbara D'Urso con Live - Non è la D'Urso totalizzare 1.808.000 spettatori (11.9% di share, in calo rispetto alla scorsa settimana), battendo su Rai2 l'esordio di Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio e i suoi 1.907.000 spettatori (8.2%), mentre Che Tempo che fa - Il Tavolo ottiene 1.563.000 spettatori con l'8.3% di share. Barbarella doppia invece su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti che si ferma a 1.002.000 spettatori con uno share del 5.6%. L'avvento di Fazio ruba qualche punto di share a entrambi i concorrenti, ma non gli bastano per vincere la sfida dei talk.

Quanto agli altri programmi della serata, la fiction su Rai1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso ottiene 4.389.000 spettatori pari al 20.1% di share, calando rispetto alla scorsa settimana. Su Italia 1 il film Indipendence Day: Rigenerazione totalizza 1.788.000 spettatori (8.3%), mentre su Rai3 Il Borgo dei Borghi convince 977.000 spettatori (4.3%), superando su Rete4 il film Prisoners e i suoi 692.000 spettatori con il 3.8% di share. Su TV8 4 Hotel raduna 437.000 spettatori (1.9%) mentre sul Nove Rubio, alla ricerca del gusto perduto si accontenta di 344.000 spettatori (1.5%).