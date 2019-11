Ascolti Tv Auditel: D'Urso inarrestabile, Pomeriggio Cinque da record

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 5 novembre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono Barbara D'Urso battere il record stagionale con Pomeriggio Cinque. Il talk di Canale 5 ha infatti conquistato il 16.8% con 1.982.000 spettatori nella prima parte, il 18.1% con 2.487.000 spettatori nella seconda e il 14.6% con 2.240.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social network.

Picchi di quasi tre milioni di spettatori per il contenitore pomeridiano della D'Urso che mantiene un costante bacino di pubblico, che spazia nelle varie fasce d'età, con ottimi riscontri sul target commerciale e su quello giovane. In questi due mesi, a partire dalla ripresa della stagione a settembre, Pomeriggio Cinque si è sempre mantenuto leader del suo slot, distaccando spesso di vari punti la concorrenza, com'è avvenuto ieri. La Vita in Diretta, condotta su Rai1 da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, hanno infatti ottenuto una media di 1.801.000 spettatori con il 14.1% (presentazione 1.529.000 – 13.9%).