Ascolti Tv Auditel: vince La Sai L'Ultima? La Grande Storia di Rai3 sul podio

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 26 luglio 2019 vedono su Rai1 in prime time il film sentimental-fiabesco di produzione indiana Quando parla il cuore (2012) con Sridevi scontrarsi con la Finale di La Sai L'Ultima - Digital Edition su Canale 5 condotto da Ezio Greggio con la partecipazione di Romina Pierdomenico e Gerry Scotti ospite speciale.

Su Rai2, Nel Segno del Giallo, con il film Birth Mother: quando l'amore si spezza (2016) con Morris Chestnut e su Rai3 il programma condotto da Paolo Mieli La Grande Storia dedicato al "Processo ai nazisti".

Su Rete4 il film con Denzel Washington del 2001 Training Day mentre su Italia 1 abbiamo assistito agli episodi 10, 11, 12 di Chicago Med 3 con Yaya De Costa. Su La7, la prima parte di Tut - Il destino di un Faraone (2015) con Avan Jogia, su Tv8 il meglio delle ultime 8 edizioni di X-Factor con Alessandro Cattelan e sul Nove il Meglio de I Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

In access prime time, da segnalare Techetechetè con il Juke-Box di Massimiliano Canè, Paperissima Sprint Estate e, come di consueto, la disfida tra i talk di approfondimento Stasera Italia Estate su Rete4 condotto da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi e In Onda su La7 con i padroni di casa Luca Telese e David Parenzo. In entrambi i programmi ha tenuto banco la triste vicenda del carabiniere Mario Rega Cerciello ucciso a coltellate a Roma.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Quando Parla il Cuore convince 2.103.000 spettatori pari al 13.76% di share, battuto da Canale 5 con La Sai L’Ultima? – Digital Edition e i suoi 2.161.000 spettatori pari al 15.31% di share. Su Rai2 Quando l’Amore Si Spezza totalizza 945.000 spettatori (6.08%), superando Italia 1 con Chicago Med (852.000 spettatori - 5.13%). Su Rai3 La Grande Storia segna 1.016.000 spettatori (6.79%), su Rete4 Training Day raduna 573.000 spettatori (4.05% di share). Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone si destreggia con 487.000 spettatori e uno share del 3.68%, battendo Tv8 con X Factor – Il Sogno (371.000 spettatori- 2.44%) e il Nove con I Migliori Fratelli di Crozza ( 407.000 spettatori - 2.53%).

In access prime time, Techetechetè su Rai1 vince lo slot con il 17.4% e 2.843.000 spettatori ma Paperissima Sprint Estate raggiunge il 15.6% di share e 2.561.000 individui all'ascolto. Tg2 Post fa boom su Raidue arrivando al 5.4% con 900.000 spettatori, mentre Stasera Italia Estate su Rete 4 raggiunge nella prima parte il 5.3% e 847.000 telespettatori e, nella seconda, 1.115.000 con il 6.80% vincendo la disfida dei talk show. Su La7 In Onda ha totalizzato invece 969.000 telespettatori con uno share del 5.92%.

Sette giorni fa, La Sai L’Ultima? vinceva la serata con 2.294.000 spettatori e il 16.3% di share, in crescita rispetto alla settimana precedente. Italia 1 con Chicago Med radunava 1.009.000 spettatori (6.6%), mentre su Rai3 La Grande Storia convinceva 714.000 spettatori (4.5%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza segnava 375.000 spettatori - 2.2% di share.