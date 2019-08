Ascolti Tv: nel mortorio Auditel brillano solo Reazione a Catena e la politica

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 30 agosto 2019 vedono su Rai1 la replica di Don Matteo 11 vincere stancamente in prime time con 1.986.000 spettatori e un magro 12% di share, superando su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Un Amore che Ritorna e i suoi 1.736.000 spettatori con un ancor più magro 9.8% di share. Su Rai2 In Punta di Piedi con la Morte convince 1.053.000 spettatori (6% di share), che batte Italia 1 con G.I. Joe – La Nascita dei Cobra che si assesta a 942.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Miami Beach è il terzo programma più visto in prima serata con 1.139.000 spettatori (6.3%), mentre su Rete4 il film Potere Assoluto raduna 782.000 spettatori (5.2% di share). Su La7 il cult L’Inferno di Cristallo segna 319.000 spettatori con il 2.4% di share, battuto da TV8 con X Factor – Il Sogno e i suoi 464.000 spettatori (2.8%), che lascia al palo anche il Nove con la prima puntata di Bake Off 2019 che fa flop con 274.000 spettatori (1.5%).

Il programma più visto dell'intera giornata sia sulla Rai sia su Mediaset è Reazione a Catena condotto da Marco Liorni che su Rai1 con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente raduna 2.062.000 spettatori (18.9%) mentre con il gioco vero e proprio totalizza 3.309.000 spettatori con il 24.1% di share, superando di netto Canale 5 con Caduta Libera – Inizia la Sfida e i suoi 1.340.000 spettatori con il 13% di share e Caduta Libera che ha totalizzato 2.325.000 con il 17.5% di share.

In access prime time, Techetechetè piuttosto sottotono con 2.870.000 spettatori e il 15.1% di share nel mediocre Juke-Box realizzato da Francesco Valitutti, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate segna 2.394.000 spettatori con il 12.6% di share. Bene la politica con gli approfondimenti sulle difficili trattative per il governo giallo-rosso tra M5s e Pd. Su Rai2 Tg2 Post vola al 5.6% con 1.068.000 spettatori, su Rete4 Stasera Italia Estate ha ottenuto 1.181.000 spettatori (6.4%) nella prima parte e 1.316.000 (6.9%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha totalizzato 1.373.000 spettatori (7.3%).