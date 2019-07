Ascolti tv Auditel: Le barzellette di La sai L'ultima? battono Padre Pio

Flavio Insinna , conduttore di Una Voce per Padre Pio su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 5 luglio 2019 vedono in prime time il gala Una voce per Padre Pio condotto da Flavio Insinna con Al Bano e Romina e tanti ospiti scontrarsi direttamente con la terza puntata de La sai l'ultima? Digital Edition condotto da Ezio Greggio, con ospite anche in questo caso la prezzemolina Romina Power.

Su Rai2, il thriller La madre dei miei sogni (2018) con Sunny Mabrey e su Rai3, Paolo Mieli con La Grande Storia, questa volta dedicata a "I Muri".

Rete4, dal canto suo, ha trasmesso il thriller erotico Basic Instinct (1992) con Sharon Stone e Michael Douglas, Italia 1 ha mandato invece in onda una maratona di episodi della serie ospedaliera Chicago Med con Yaya da Costa.

Su La7 di scena il film Paura d'Amare con Michelle Pfeiffer e Al Pacino, su Tv8 la replica de La Notte dei Record condotto da Enrico Papi e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza, florilegio dei momenti più esilaranti del programma condotto dal mattatore Maurizio Crozza.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Una Voce per Padre Pio ha radunato 2.006.000 spettatori (13.3% di share) in crescita rispetto al 2017, battuto da Canale 5 con La Sai l’Ultima? e i suoi 2.211.000 spettatori (15.9%), in calo rispetto a sette giorni fa. Su Rai2 La Madre dei Miei Sogni totalizza 819.000 spettatori (5.1%), battuto da Italia 1 Chicago Med e i suoi 836.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Grande storia convince 871.000 spettatori (5.8%), superando Rete4 con Basic Instinct e i suoi 674.000 spettatori (4.7%). Su La7 Paura D'Amare si assesta a 479.000 spettatori (3.3%), TV8 con La Notte dei Record raccoglie 301.000 spettatori (2%) superata dal Nove con I Migliori Fratelli di Crozza e i suoi 392.000 spettatori (2.4%).

Sette giorni fa, La Sai l’Ultima? Digital Edition vinceva la serata con 2.514.000 spettatori pari al 16.8% di share, su Rai3 La Grande Storia convinceva 715.000 spettatori (4.2%), su TV8 La Notte dei Record attirava l’1.8% con 281.000 spettatori e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raggiungeva 380.000 spettatori (2.2%).

Da segnalare che nel 2017, nell'ultima edizione trasmessa in prima serata e condotta da Alessandro Greco e Lorena Bianchetti, Una Voce per Padre Pio conquistava 1.578.000 spettatori pari al 12.13% di share.