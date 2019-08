Ascolti Tv, Crisi di Governo e Crisi Auditel: la prima serata sprofonda

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 9 agosto 2019 in prima serata vedono Rai1 stravolgere il palinsesto e rinviare la seconda puntata di Grand Tour di Lorella Cuccarini per trasmettere lo Speciale TG1 I giorni della Crisi dedicato alla Crisi di Governo e condotto da Francesco Giorgino.

Su Canale 5 il film Tv Rosamunde Pilcher - Una Tata per Noah, mentre su Rai2 è andato in onda il match di Pallavolo Maschile per le qualificazioni relative alle Olimpiadi Italia-Camerun. Su Rai3, il film del 2017 Amori che non sanno stare al mondo con Lucia Mascino e su Rete4 Mission Impossibile 3 con Tom Cruise.

Su Italia 1 gli episodi 16, 17, 18 di Chicago Med 3 con Yaya Da Costa, su La7 In Onda Estate condotto da David Parenzo e Luca Telese, sempre dedicato alla Crisi di Governo, su TV8 Il meglio di X-Factor con Alessandro Cattelan e sul Nove i Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha trasmesso una puntata dedicata ai ritmi latino-americani realizzata da Carlo Posio, che si è scontrata direttamente con Paperissima Sprint Estate condotto da Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Per la contesa tra talk show, Tg2 Post su Rai2 condotto da Maria Antonietta Spadorcia, Stasera Italia Estate condotto su Rete4 da Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi e In Onda con David Parenzo e Luca Telese su La7.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai1 Speciale Tg1 – I Giorni della Crisi raduna 1.554.000 spettatori (10.4% di share), battuto da Canale 5 con Rosamunde Pilcher – Una Tata per Noah e i suoi 1.898.000 spettatori (12.3% di share). Su Rai2 il match di Pallavolo Italia-Camerun ha coinvolto 1.078.000 spettatori (6.7% di share). Su Italia 1 Chicago Med 3 ha attirato 1.058.000 spettatori (7.6%), battendo Rai3 con Amori che non sanno stare al mondo e i suoi 750.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Mission Impossibile III convince 658.000 spettatori con il 4.9% di share, mentre su La7 In Onda – Speciale Crisi di Governo ha registrato 739.000 spettatori con uno share del 4.8%, su TV8 X Factor - Il Sogno ha convinto 342.000 spettatori con il 2.3% di share e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha calamitato 378.000 spettatori (2.4%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè vince lo slot con 2.671.000 spettatori (15.9%) battendo Canale 5 con Paperissima Sprint Estate e i suoi 2.133.000 spettatori (12.6%). Su Rete4 Stasera Italia conquista 1.022.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 1.174.000 (6.9%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha totalizzato 1.231.000 spettatori (7.4%).