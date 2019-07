Ascolti Tv Auditel: Vince Manifest, Boom Sciarelli-Nuzzi con il caso Ragusa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 10 luglio 2019 vedono in prime time la terza puntata di Superquark 2019, condotto da Piero Angela, scontrarsi con il secondo appuntamento con il telefilm Manifest su Canale 5 e gli episodi 4,5,6 della serie con protagonisti Melissa Roxburgh e Josh Dallas.

Su Rai2 il debutto di un altro telefilm, Blood & Treasure, con gli episodi 1,2,3 interpretati da Matt Barr, mentre su Rai3 abbiamo assistito a un'altra puntata di Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli, questa volta dedicata perlopiù al caso di Roberta Ragusa e alla condanna del marito Antonio Logli.

Su Rete4 l'ultima puntata della stagione di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, anche in questo caso incentrata sul caso di Roberta Ragusa e alla sentenza che ha visto condannare il marito Antonio Logli, e con l'intervento in studio del supertestimone Loris Gozi. Italia1 ha invece trasmesso la prima serata di Battiti Live 2019 con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

E poi un'infornata di film: su La7 il cult Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso in Africa (1968) con Alberto Sordi, su Tv8 il film French Kiss (1995) con Meg Ryan, Jean Reno e Kevin Kline e sul Nove Wolverine - L'immortale (2013) con Hugh Jackman.

Chi avrà vinto la disfida dell'Auditel? Vediamo i dati.

Su Rai 1 SuperQuark ha registrato 1.960.000 telespettatori (share 10,9%) mentre su Rai 2 il debutto di Blood & Treasure ha conquistato 919.000 telespettatori (share 4,5%). Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha convinto la bellezza di 1.684.000 telespettatori (share 9,7%), terzo programma più visto in prime time. Su Canale 5 Manifest vince la serata con 1.974.000 telespettatori, share 11,8% (in calo rispetto a sette giorni fa), mentre su Italia 1 il programma musicale Battiti Live ha totalizzato 1.961.000 telespettatori (share 9,4%). Su Rete 4 Quarto Grado chiude in bellezza la stagione radunando ben 1.300.000 telespettatori (share 8,8%) e su La7 Il film Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? si attesta a 461.000 telespettatori (share 2,8%). Su TV8 French Kiss ha totalizzato 439.000 (2,4% di share) e sul Nove Wolverine – L’immortale ha segnato 332.000 spettatori (2.6%).

Da segnalare, in access prime time, su Rai1 Techetechetè con la puntata dedicata ai Matia Bazar che conquista 3.539.000 spettatori (18.3%), mentre su Canale 5 Paperissima Sprint raduna 2.964.000 spettatori (15.5%). Techetechetè è ancora una volta il programma più visto della giornata per numero di spettatori.

Sette giorni fa, SuperQuark calava a 1.828.000 spettatori con il 10.4% di share, battuto da Canale 5 con l'esordio di Manifest e i suoi 2.567.000 spettatori (14.5% di share), che vinceva la serata, mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? totalizzava 1.791.000 spettatori pari a uno share del 10.8%, secondo programma più visto in prime time.