Ascolti Tv, Vita in Diretta: l'Ad Salini riduce stipendio e mansioni di Banfi

Via Teulada, Studio de La Vita in Diretta. Mentre Lorella Cuccarini e Alberto Matano effettuano le prove per il debutto del programma previsto per lunedì 9 settembre 2019, sui divani occupati da autori e maestranze intenti a osservare i movimenti di macchina e l'impratichirsi dei due conduttori, ecco che si profila la figura di Alessandro Banfi, storico autore Mediaset approdato nel programma di Rai1 solo per scatenare le ire del castigamatti Michele Anzaldi, il deputato dem segretario della Vigilanza del Servizio Pubblico Radiotelevisivo.

In una delle sue mille e più crociate, Anzaldi ha eccepito infatti sull'opportunità del reclutamento di un personaggio della concorrenza, quando invece esistono innumerevoli risorse interne alla Rai che dovrebbero avere la priorità, anche secondo le disposizioni dell'Ad Fabrizio Salini.

Con il suo ritorno e con l'inizio del "repulisti" in Rai rispetto alle dinamiche della gestione "giallo-verde" (tramutatasi dalla sera alla mattina in giallo-rossa), ecco che l'Ad ha preso la situazione Vita in Diretta in mano e ha attuato alcuni drastiche modifiche.

Banfi non sarà più capoautore (e neanche Casimiro Lieto come si era vociferato, bensì il veterano del programma Vincenzo Galluzzo), ma sarà inquadrato esclusivamente nelle vesti di "semplice" autore e, come apprendiamo in anteprima e in esclusiva, il suo stipendio sarà dunque ridotto della metà rispetto a quanto trapelato in precedenza.

Michele Anzaldi sarà soddisfatto di questa decisione del Faraone Salini? Vedremo. Intanto, accantonata la questione Banfi, troupe e conduttori de La Vita in Diretta si apprestano ad affrontare la prova del fuoco dell'esordio, con un Alberto Matano forte della sua vicinanza con il potentissimo Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora (responsabile M5s per la Rai) e una Lorella Cuccarini indebolita dal non esattamente esaltante risultato dell'estivo Grand Tour e soprattutto dalla caduta in disgrazia del suo beniamino politico Matteo Salvini.

Riusciranno i nostri eroi a portare a casa un buon risultato contro la corazzata di Barbara D'Urso, il cui recente incidente ha attirato un'immensa attenzione su Pomeriggio Cinque (che andrà in onda su Canale 5 in concomitanza con La Vita in Diretta)? L'anno scorso Barbarella aveva quotidianamente fatto a pezzettini la coppia Fialdini-Timperi, e tutti gli occhi sono puntati sulla sua sfida alla nuova coppia di conduttori che partirà lunedì prossimo 9 settembre.