Ascolti Tv Auditel: Viva Silvia Toffanin, regina di stile, bon ton e audience

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 12 ottobre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono ancora grandissimi risultati per Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il programma ha totalizzato ben 2.244.000 spettatori totali con il 20.93% di share, (20.51% sul target commerciale). Ottimi dati di audience anche per Verissimo giri di valzer, che invece ha segnato 2.090.000 spettatori totali, share del 18.65% (17.80% sul target commerciale).

Con le interviste agli ospiti Gianni Morandi, Claudio Bisio e Simone Cristicchi, il talk show fiore all'occhiello dell'Ammiraglia Mediaset, ha raggiunto picchi del 23%.

Da un comunicato stampa ufficiale, per giunta, apprendiamo che "sul fronte social ieri l’hashtag #verissimo su Twitter si è piazzato al secondo posto dei TT Italia. Nella classifica dei programmi più discussi sui social, sempre ieri, #Verissimo ha raggiunto la prima posizione. Inoltre, nel corso della settimana ha generato oltre 13 milioni di interazioni su Instagram".

L'occasione è gradita per complimentarci con Silvia Toffanin, che con assoluta discrezione malgrado la sua privilegiata posizione di signora Berlusconi, non sgomita, non si sbraccia, non chiede conduzioni di programmi altisonanti, non pretende il prime time, non esige ulteriore ribalta o visibilità, ma si contenta del programma del sabato pomeriggio, portando a casa per giunta risultati ottimali e preziosissimi per la Rete, che ricordiamo è privata e non sovvenzionata dal canone. Imparino da lei tante sedicenti conduttrici e tanti sedicenti conduttori del Servizio Pubblico che, non sempre provvisti di capacità e competenze, grazie a "misteriose" congiunture sono riusciti a ottenere contratti strapagatissimi (dai contribuenti) in ogni fascia oraria del palinsesto, affossando come se non bastasse gli ascolti. Prendano esempio dalla signorilità, dalla classe e dal senso della misura di Silvia Toffanin, che avrebbe ogni possibilità di essere in Tv in ogni slot possibile e immaginabile e che invece è appagata da quell'unico programma che conduce, ogni settimana, e per di più con esiti alquanto lusinghieri. Più unica che rara.