Ascolti Tv: X-Factor 2019 chiude con successo le Audizioni e avvia il bootcamp

Gli Ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 26 settembre 2019 vedono, su Sky Uno, X-Factor 2019 chiudere le sue Audizioni con una media di 949 mila spettatori medi (2,96%) per il primo passaggio e 1 milione 564 mila spettatori unici.

La prima fase della gara ha visto ufficializzare le categorie assegnate ai vari giudici: Mara Maionchi terrà le redini della squadra Over, Samuel quella dei Gruppi, a Sfera Ebbasta sono state assegnate le Under Donna, mentre Malika Ayane avrà gli Under Uomini.

Giovedì prossimo, il nuovo appuntamento con “X Factor 2019” in onda alle 21.15 su Sky Uno, vedrà partire la prima parte degli attesisissimi e serrati Bootcamp.