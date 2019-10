MediaTech

Mercoledì, 23 ottobre 2019 - 10:22:00 Ascolti Tv: Crisi Balivo e Guaccero, D'Urso castiga Cuccarini-Matano, ok Geo Vieni da me non decolla; Detto Fatto arranca; Vita in Diretta bastonata da Pomeriggio Cinque; bene Sagramola; D'Urso e De Filippi regnano di Marco Zonetti

Bianca Guaccero conduce Detto Fatto su Rai2 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 22 ottobre 2019, nella fascia pomeridiana, vedono una situazione praticamente invariata. Continua infatti la crisi di Rai1 con Vieni da Me di Caterina Balivo, fermatasi a 1.557.000 spettatori (11.7% di share) e cala anche la soap Il Paradiso delle Signore che raduna 1.321.000 spettatori (12.6%). Uomini e Donne di Maria De Filippi da record su Canale 5 impera invece con il 24.9% con 3.068.000 spettatori (mentre con Uomini e Donne Finale segna il 24.3% con 2.538.000 spettatori). La Vita in Diretta totalizza 1.446.000 spettatori con il 14% (1.084.000 – 11.1% nella presentazione), lasciata ancora una volta al palo da Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso che distacca la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano con il 19.4% e 1.847.000 spettatori nella prima parte, il 18.5% e 2.051.000 spettatori nella seconda e il 15.9% con 1.960.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social. Su Rai 2 Detto Fatto di Bianca Guaccero non raduna più che 588.000 spettatori (4.8%), mentre prosegue il fortunato periodo di Geo con Sveva Sagramola su Rai3 che ottiene 1.062.000 spettatori con il 10% di share.