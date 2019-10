Ascolti Tv, Barbara D'Urso mette Asia Argento e Alba Parietti contro tutti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 12 ottobre 2019, in prima serata, vedranno una nuova disfida tra talk show, ovvero Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai2, Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 e Live - Non è la D'Urso con la padrona di casa Barbara D'Urso su Canale 5.

Barbarella ha cucinato per l'occasione una puntata serratissima con uno scontro d'eccezione. Asia Argento e Alba Parietti sfideranno infatti insieme 5 agguerritissime sfere, in un "due contro tutti" epocale. Ma ci sarà anche in studio per la prima volta Sara Tommasi, che dopo aver vissuto anni dolorosi, ha deciso di cambiare vita come racconterà ai microfoni di Barbara d’Urso. E ancora, Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, dirà la sua verità riguardo il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, loro amico e testimone di nozze.

Fra gli altri ospiti, Ivana Spagna, Franco Gatti e l’attrice Marina Giulia Cavalli confesseranno di avere contatti con i defunti. In particolare, la Cavalli, racconterà, per la prima volta, di parlare con la figlia avuta dall’ex marito Roberto Alpi, scomparsa nel 2015 all’età di 21 anni. Fazio e Giletti riusciranno a resistere alla corazzata di Barbarella, risultata sempre vincitrice nelle domeniche precedenti?