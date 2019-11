Ascolti Tv: Barbara D'Urso regina del pomeriggio schiaccia la Vita in Diretta

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 21 novembre 2019, vedono ancora una volta in fascia pomeridiana Barbara D'Urso dominare lo slot con Pomeriggio Cinque. Ieri Barbarella ha conquistato il 18.6% di share con 2.311.000 spettatori nella prima parte, il 17.7% con 2.486.000 spettatori nella seconda e il 12.9% con 1.943.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai social network.

Niente da fare per La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Rai1 che si sono fermati a 1.928.000 spettatori con il 14.6% (1.531.000 – 13.3% nella presentazione), sempre più incalzati da Geo di Sveva Sagramola su Rai3 che ha totalizzato 1.931.000 spettatori con il 14.1% di share.

Gli autori del programma di Rai1 rincorrono spasmodicamente i contenuti di Pomeriggio Cinque, e non soltanto non riescono nel loro intento di recuperare terreno sulla rivale D'Urso, ma perdono anche preziosi punti di share a favore della concorrenza interna di Rai3 con Geo. Vale la pena di avere così tanti collaboratori interni ed esterni, pagati dai contribuenti, per ottenere questi risultati? Dopo tre mesi dal debutto de La Vita in Diretta, la questione andrebbe affrontata drasticamente dai vertici del Servizio Pubblico.