Ascolti Tv, Battiti Live sfiora lo share dell'11%

Esordio positivo in prima serata su Italia1 per Battiti Live. Il festival itinerante targato Radionorba condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Mercoledì scorso la prima data ha sfiorato l’11% di share commerciale, come spiega ItaliaOggi, e ottenuto il 15,30% sul target giovani 15-34 anni. La regia del programma è stata affidata a Luigi Antonini che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. Dopo Vieste e Brindisi, il festival si sposterà a Trani, Gallipoli e si chiuderà a Bari.