Ascolti Tv: Bene Venier e Setta-Timperi, D'Urso affonda Fialdini e Raggi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 20 ottobre 2019, in daytime, vedono su Rai1 la coppia Monica Setta e Tiberio Timperi di UnoMattina in Famiglia continuare il suo fortunato corso e conquistare 245.000 spettatori (12.3%) nella prima parte, 726.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte e ben 1.630.000 spettatori (21.8%) nella terza parte.

Nel Pomeriggio, sempre su Rai1 Domenica In ha ottenuto invece 2.989.000 spettatori (18.5% di share) nella prima parte e 2.512.000 spettatori (17.6%) nella seconda. Barbara D'Urso, in onda nello slot orario successivo, si conferma dal canto suo leader di fascia battendo Francesca Fialdini. Da Noi… A Ruota Libera (che ha ospitato un'intervista a Virginia Raggi, scatenando diverse polemiche politiche per le sue dichiarazioni contro Matteo Salvini) si è infatti fermato a 1.798.000 spettatori (12.8%), mentre Domenica Live su Canale 5 ha conquistato 2.048.000 spettatori (14.9% di share).