Ascolti Tv: Berlinguer pecora nera di Rai3 soccombe a Floris e pure a Giordano

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 19 novembre 2019, in prima serata, vedono come di consueto un'agguerrita disfida tra talk show "politici", ormai triplice da quando Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro su Rete4 è divenuto "terzo incomodo" nella contesa tra Giovanni Floris con DiMartedì su La7 e il #Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3.

Se, fino a qualche tempo fa, quest'ultima era costretta a guardarsi solo dall'ex conduttore di Ballarò (che puntualmente, da anni, la supera in ascolti), ora si vede battuta anche dal nuovo rivale Giordano, che dal canto suo insidia lo stesso Floris.

In sovrapposizione, DiMartedì risulta ancora leader con 1.312.791 spettatori e il 5.94% di share; a seguire Mario Giordano con il 5.04% e 1.113.000 individui all'ascolto e fanalino di coda la Berlinguer con il 4.17% e 920.125 spettatori.

In una Rai3 che si piazza costantemente terza fra i canali più visti in prima serata dopo Rai1 e Canale 5 (raggiungendo in alcune occasioni addirittura il secondo posto), la performance di #Cartabianca, ieri oltre che battuto da Rete4 e La7 triplicato da Italia 1 con Le Iene Show, risulta a tutti gli effetti piuttosto deludente. Ieri mattina, per giunta, la Berlinguer, il suo programma e l'ospite fisso Mauro Corona sono finiti nel mirino del Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi - deputato di Italia Viva - che, durante una seduta della Commissione, è tornato sulla sua proposta di ridurre il canone (proposta rilanciata anche sul sito Change.org con una petizione ad hoc, clicca qui per firmare), citando proprio #Cartabianca come esempio della carenza informativa da parte della Tv di Stato (e menzionando il Corona come "esperto di montagna" chiamato settimanalmente dalla Berlinguer a commentare la situazione politico-istituzionale). Carenza che, a detta dell'On. Anzaldi, costringe gli spettatori contribuenti soggetti al canone a sintonizzarsi sulle reti private come Rete4 e La7.

Analisi corroborata dai risultati di ieri sera, con #Cartabianca "piccola fiammiferaia" distaccata nettamente dai programmi di Silvio Berlusconi e Urbano Cairo, e la Berlinguer ben lontana dagli ascolti di un Sigfrido Ranucci con Report e dalle aspettative rivolte a un talk politico Rai di prima serata che ieri, per giunta, ospitava il duello tra i due candidati governatori alle elezioni in Emilia-Romagna, ovvero Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni.