Ascolti Tv, Black-Out a Via Teulada: La Vita in Diretta inghiottita dal buio

Tragicomico incidente a Via Teulada: mentre va in onda La Vita in Diretta, gli studi della Rai vengono spenti da un black-out e il programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano viene inghiottito dal buio più nero.

La Rete interviene trasmettendo al posto del contenitore pomeridiano la fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, mentre si scopre la causa dell'interruzione di corrente: Il gruppo elettrogeno si è guastato e tempestivamente ne è stato fatto pervenire uno dalla sede di Via Asiago, ma - comica delle comiche - i cavi non erano abbastanza lunghi! Ci sarebbe da ridere a crepapelle, se non fosse che la Rai è servizio pubblico pagato con il canone dei cittadini.

Ora si tratta di vedere, domani, la performance Auditel del programma durante il black-out e quello di Rai1 nello slot che ha visto la sostituzione in extremis da parte della fiction. Il buio avrà fatto più o meno ascolti della coppia Cuccarini-Matano? Attendiamo con trepidazione i risultati.