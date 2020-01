Ascolti Tv: Bolle stravince, bene Le Stelle di Vicedomini in seconda serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 1 gennaio 2020, in prima serata hanno visto su Rai1 Danza con Me con Roberto Bolle conquistare 4.392.000 spettatori (21.8% di share) e stravincere la serata. Su Canale5 il film Qua la zampa! con Dennis Quaid si è fermato invece a 1.984.000 spettatori (9.6%). Su Rai2 9-1-1 ha totalizzato 854.000 spettatori (4.5%), mentre su Italia1 Dirty Dancing – Balli proibiti ha raccolto ancora 1.724.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Angry Birds ha segnato 756.000 spettatori con il 3.3%, su Rete4 I legnanesi – La scala è mobile hann invece divertito 1.142.000 spettatori con il 5%. Su La7 War Horse ha calamitato 586.000 spettatori con uno share del 2.9%, battuto da Tv8 con Balla coi lupi e i suoi 580.000 spettatori (3.1%). Ottimo risultato per Iris con Io, loro e Lara di e con Carlo Verdone e i suoi 517.000 spettatori con il 2.4% di share.

Da segnalare, in seconda serata su Rai1, dalle 00.40 alle 01.04, il successo de Le Stelle di Capri, Hollywood. Il documento di Pascal Vicedomini sul festival del cinema internazionale sull'isola del Golfo di Napoli ha totalizzato il 7.8% di share con una media di 550.000 spettatori. Scommessa vinta per la direttrice Teresa De Santis, che ha fortemente voluto il programma, e per Vicedomini ultimamente visto soprattutto sui canali Mediaset e tornato con ottimi risultati sull'Ammiraglia Rai.