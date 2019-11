Ascolti Tv: boom Iene, bene Gran Premio Usa, Fazio batte Servillo e Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 3 novembre 2019 vedono, in prima serata, su Rai1 il film Tv I ragazzi dello Zecchino d'Oro confrontarsi con il film La ragazza nella nebbia interpretato da Toni Servillo e in onda su Canale 5; nonché la duplice disfida tra talk show, Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e Non è L'Arena di Massimo Giletti su La7. Fra gli altri programmi Le Iene Show su Italia 1, la soap Il Segreto su Rete4 e il Gran Premio di Formula 1 degli Usa su Tv8.

Su Rai1 I Ragazzi dello Zecchino d’Oro vince la serata con 4.228.000 spettatori (18.3% di share), distaccando nettamente su Canale 5 La Ragazza nella Nebbia e i suoi 1.624.000 spettatori (7.3% di share). Su Rai2 Che Tempo che Fa conquista 1.795.000 spettatori (7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha ottenuto il 7.8% con 1.456.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show totalizza 2.228.000 spettatori con il 12.5% di share, mentre su Rai3 il film Molly’s Game ha convinto 1.081.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Il Segreto raduna 1.344.000 spettatori con il 5.5% di share, e su La7 Non è l’Arena totalizza il 6% con 1.184.000 spettatori. Su Tv8 il GP degli Stati Uniti è il terzo programma più visto in prime time con 2.127.000 spettatori (8.2%).

Scommessa vinta per I Ragazzi dello Zecchino D'Oro che riesce a conquistare la serata, anche senza sfracelli di ascolto; malissimo il film "impegnato" su Canale 5; Le Iene continuano la loro stagione fortunatissima, e doppiano Giletti che tuttavia cresce rispetto alle settimane scorse. Tv8 fa boom con il Gran Premio di Formula Uno, e Fazio si assesta sullo zoccolo duro del 7% come nelle scorse settimane.

Sette giorni fa, su Rai2 Che Tempo Che Fa totalizzava 1.812.000 spettatori (7.4%) mentre – dalle 22.41 alle 23.39 – Che Tempo Che Fa Il Tavolo convinceva 1.125.000 spettatori (6.1%). Su Italia1. Le Iene segnavano 1.712.000 spettatori con il 10.6% (secondo share più alto in prime time). Su La7 Non è L’Arena si arrestava a 1.031.000 spettatori con il 4.3%, doppiato da Tv8 con il Gran Premio di Formula 1 del Messico, secondo programma più visto in prima serata con 2.089.000 spettatori e il 9.5% di share.