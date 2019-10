Ascolti Tv: Boni batte Champions, Boom Il Collegio, crollano Berlinguer-Floris

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 22 ottobre 2019 vedono, in prima serata, la fiction di Rai1 La Strada di Casa 2 con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere scontrarsi con la Champions League e in particolare la partita Manchester City-Atalanta conclusasi 5-1 a favore della squadra inglese. Su Rai2, intanto, ripartiva il reality show Il Collegio con una nuova edizione narrata da Simona Ventura, mentre su Italia 1 Le Iene Show inseguiva il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, dopo la querelle della colf in nero. Solita disfida politica tra #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 e DiMartedì di Giovanni Floris su La7.

Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha vinto la serata con 3.821.000 spettatori (16.1% di share), distaccando su Canale 5 la Champions League e i suoi 3.143.000 spettatori (12.4% di share). Ottima partenza per Il Collegio che, probabilmente aiutato dall'ambientazione anni Ottanta, ha totalizzato 2.433.000 spettatori (10.7% di share), terzo programma più visto in prima serata e puntata più vista di sempre, mentre su Italia 1 Le Iene show ha segnato 1.897.000 spettatori (11.3%). Su Rai3 #Cartabianca sprofonda a 912.000 spettatori (4.2%), superato da Rete4 con la soap Una Vita e i suoi 1.196.000 spettatori con il 5% di share, testa a testa con La7 e DiMartedì che crolla a 1.226.000 spettatori con uno share del 5%. Il governo giallo-rosso e le sue ambasce non giovano ai talk politici del martedì? Così sembrerebbe.