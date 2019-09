Ascolti TV: Brignano presenta il film Rai a Canale 5 e "brucia" Mara Venier

Silvia Toffanin è ripartita ieri con Verissimo (con successo) su Canale 5 e, solo nella prima puntata, ha fatto già due sgambetti alla Rai.

Non soltanto Antonella Clerici (come ampiamente scritto da noi in questo articolo, clicca qui per leggere) è andata in studio dalla signora Berlusconi a stilare un cahiér de doléances dei suoi tormenti in Rai (che le paga un profumatissimo stipendio senza utilizzarne i servigi), ma sempre ieri nell'esordio di Verissimo, Enrico Brignano (cavallo di razza della scuderia del potente Beppe Caschetto) attualmente nelle sale con un film prodotto da RaiCinema dal titolo Tutta un'altra vita, ha preferito presentare la pellicola prima nel salotto di Canale 5 che in quello di Mara dove egli presenzierà oggi.

In soldoni, oggi Mara Venier a Domenica In arriva seconda rispetto alla Toffanin, che ha già ampiamente dato ampio spazio ieri alla promozione di Brignano, il quale ha preferito privilegiare Canale 5 a Rai1. E per giunta con un film prodotto dalla Rai! Un autentico sgarbo alla Venier e alla Prima Rete del Servizio Pubblico che, se non voluto, si sarebbe potuto evitare con una programmazione più oculata delle comparsate promozionali.

Insomma, c'è molta confusione sotto il sole di RaiCinema, e l'Ammiraglia del Biscione ne ha succosamente profittato.