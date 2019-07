Ascolti Tv: Caduta Libera di Gerry Scotti fa volare l'estate di Canale 5

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Caduta Libera, in onda su Canale 5 nella fascia preserale e condotto da Gerry Scotti, potranno anche essere calati dopo la dipartita del campioncino Nicolò Scalfi, ma senz'altro l'idea di proseguire con la programmazione del game show per tutta l'Estate sta pagando in termini di share, e non solo nello slot di riferimento.

L'anno scorso, al posto di Caduta Libera, l'Ammiraglia Mediaset trasmetteva infatti la soap Il Segreto che raccoglieva una media del 12% di share circa, ovvero sei punti in meno rispetto a quelli ottenuti in questo periodo dal game show condotto da Gerry Scotti.

L'aumento dello share nella fascia preserale di Canale 5 si riverbera sul susseguente Tg5, che guadagna diversi preziosi punti rispetto all'anno scorso, e sull'access prime time favorendo Paperissima Sprint Estate, che vola negli ascolti rispetto al 2018. Per giunta, con la presenza di Caduta Libera, quest'anno Reazione a Catena condotto da Marco Liorni - pur andando benissimo e risultando il programma più visto di tutta la giornata, contendendosi il primato di spettatori con Techetechetè - non raggiunge i risultati della gestione di Gabriele Corsi (che quando andava male faceva il 27% di share, con picchi del 29-30%), e lo stesso Techetechetè appare sfavorito dalla perdita di punti di share del Tg1 a favore del Tg5.

Per portare dei dati, venerdì 27 luglio 2018 Reazione a Catena - L’Intesa Vincente conquistava 2.332.000 spettatori (22.7%) e Reazione a Catena raggiungeva 3.528.000 spettatori (27.9%), mentre su Canale 5 Il Segreto raccoglieva 1.554.000 spettatori (13.2%). Il Tg1 otteneva 3.720.000 spettatori con il 24.6% di share, mentre il Tg5 ne segnava 2.191.000 (14.3%). Techetechetè convinceva 3.505.000 spettatori con il 20.8% e su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registrava una media di 1.858.000 spettatori con uno share dell’11%.

Ieri, venerdì 26 luglio 2019, su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha invece raccolto 2.092.000 spettatori (20.3%) mentre Reazione a Catena 2.951.000 spettatori (22.9%); su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.329.000 spettatori (13.4%) e Caduta Libera 2.213.000 spettatori (17.7%). Il Tg1 3.379.000 (22.5%) e il Tg5 2.841.000 (18.7%); Techetechetè ha invece radunato 2.843.000 spettatori con il 17.4% e Paperissima Sprint Estate 2.651.000 spettatori (15.6%).

A conferma che la variabile Gerry Scotti, rispetto all'anno scorso, ha portato nelle "casse" di Canale 5 quella bella manciata di punti di share che, per un effetto farfalla, finiscono per incidere sui risultati dei programmi successivi, a tutto vantaggio dell'Ammiraglia Mediaset.