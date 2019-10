Ascolti tv, Canale5 punta sullo show del lunedì sera D’Urso promossa

Bagagli pronti. Barbara D’Urso con il suo “Live” – giunto alla seconda edizione- trasloca al lunedì sera, come anticipato da Affaritaliani.it nei giorni scorsi. La conferma ufficiale è arrivata in mattinata con una nota dell’azienda del Biscione. A Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset, si brinda ai dati d’ascolti in continua crescita.

Il direttore di Canale5, Giancarlo Scheri, afferma: “Ancora una volta Barbara D’Urso con Live ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale5. Per questo motivo, visto lo spostamento del Gf Vip al 2020, le abbiamo chiesto di affrontare una nuova sfida: portare il “Live” nel lunedì della Rete ammiraglia. Una serata per noi tradizionalmente importante dedicata ai grandi show. Come il suo. E Barbara che non arretra mai davanti alle sfide non si è sottratta…”

Così, ufficialmente, dal 28 settembre il Live andrà in onda in prima serata. La D’Urso, su Instagram, ha condiviso con il pubblico la notizia scrivendo: “Nuova sfida... e come sempre l’azienda chiama ed io sono in prima linea. Siamo stati il talk più seguito della Domenica sera ed ora andremo ad occupare il posto del GF Vip (posticipato): serata fondamentale per Mediaset”, scrive su Instagram Barbara D’Urso che anche ieri pomeriggio ha vinto (per l’ennesima volta) la sfida contro i competitors.

C’è grande soddisfazione nel gruppo di lavoro di Barbara d’Urso, impegnata con tre programmi in diretta: Pomeriggio5, Domenica Live e Live non è la D’Urso. A coordinare le puntate, come capoprogetto, c’è il giovane Ivan Roncalli. Un volto conosciuto nell’ambiente tv, viene definito come una vera garanzia di professionalità. Raramente appare in tv.