Ascolti Tv: Cantante Mascherato bastona Grande Fratello Vip e Rai1 gongola

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 10 gennaio 2020 vedono, in prima serata, un'epica disfida tra il debutto del Cantante Mascherato su Rai1, condotto da Milly Carlucci, e la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4, presentato da Alfonso Signorini su Canale 5, nella quale ha tenuto banco la tormentosa storia tra Pago e Serena Enardu, alla quale il pubblico ha bocciato un eventuale ingresso nella casa.

Come da noi previsto (clicca qui per leggere) la novità del format dell'Ammiraglia Rai, importato dalla Corea del Sud, e una buona dose di "follia" della direttrice Teresa De Santis che ha voluto fortemente la trasmissione, hanno avuto ragione della ripetitiva formula del reality di Canale 5, sempre ed eternamente uguale a se stesso da vent'anni, il tutto suggellato dalla presenza di ex "gieffini" della prima ora che appaiono eternamente prigionieri della "casa" (quasi una metafora della rete di punta del Biscione rimasta di fatto imprigionata negli anni Ottanta-Novanta).

Il Cantante Mascherato - che ieri ha visto il disvelamento della maschera dell'Unicorno indossata da Orietta Berti - ha senz'altro i suoi difetti (in primis le lungaggini di una giuria ancora in rodaggio, formata da Guillermo Mariotto, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Francesco Facchinetti) ma senz'altro, come nel caso di Una Storia da Cantare e Vent'anni che siamo italiani, mette in evidenza il tentativo d'innovazione da parte dei vertici di Rai1 senza puntare sempre e comunque sulle solite immutabili e immutate trasmissioni (che nel caso di Canale 5, per l'appunto, visti i risultati, mostrano di aver ancora poco da raccontare).

L'interesse suscitato dalla novità di Rai1 è stato testimoniato dalla risposta dei social media: ieri sera Il Cantante Mascherato era primo "argomento di tendenza" su Twitter in Italia e secondo nel mondo intero. Scommessa vinta - almeno all'esordio - in primo luogo per Teresa De Santis che ha creduto fin da subito nel progetto (rischiando grosso); per la sempre impeccabile conduttrice Milly Carlucci che si è coraggiosamente avventurata fuori delle placide e conosciute acque di Ballando con le Stelle; e anche per la capostruttura Maria Teresa Fiore, al "battesimo di fuoco" con una superproduzione in prima serata.

Quanto ai dati di ascolto, dalle 21.37 alle 0.08 Il Cantante Mascherato ha vinto la serata con 4.437.000 spettatori (21% di share - presentazione: 4.848.000 – 18.55%), mentre su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.13 – il Grande Fratello Vip 4 ha totalizzato 2.922.000 spettatori pari al 17% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.16 all’1.23: 1.262.000 spettatori con il 23.07% di share). L'esordio di mercoledì 8 gennaio vedeva invece il GF Vip totalizzare una media del 20.2% di share con 3.400.000 spettatori.