Ascolti Tv: Cantante Mascherato bastona Grande Fratello Vip. Milly trionfa

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 31 gennaio 2020, in prima serata, vedono l'ultima tappa della disfida epocale tra la finale del Cantante Mascherato su Rai1 e l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5. Il programma condotto da Milly Carlucci è partito con la contesa al televoto tra il Mastino Napoletano (Alessandro Greco) e il Mostro (Fausto Leali), battaglia che ha visto prevalere il primo. Nel corso del programma, e delle varie fasi eliminatorie, è poi stata rivelata l'identità dell'Angelo (Valerio Scanu), e nella "battaglia" finale il Leone (Al Bano) è stato sconfitto dal Coniglio (Teo Mammucari), che ha vinto la gara, con risultato ribaltato dal televoto. Nel reality presentato da Alfonso Signorini si sono invece visti il ritorno nella casa di Serena Enardu ex moglie di Pago, l'eliminazione Rita Rusic, gli strascichi delle dichiarazioni shock di Antonio Zequila contro Patrick, e l'invio in nomination di quest'ultimo, assieme a Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana.

Sette giorni fa, la terza puntata del Cantante Mascherato vinceva per la terza volta consecutiva la disfida con 3.788.000 spettatori (18.7%), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 totalizzava 2.761.000 spettatori (16.2%). Come andrà invece questa volta? Articolo in corso di aggiornamento

Il Cantante Mascherato ha totalizzato il 22% di share vincendo la serata con una media di 4.432.000 spettatori, mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 ha convinto 2.920.000 spettatori (17%).

Grande successo per Milly Carlucci, per l'ex direttore di Rai1 Teresa De Santis (che ha voluto fortemente il programma e che si prende una rivincita tardiva) e per il Vicedirettore Maria Teresa Fiore, e "spallata" scongiurata per il Grande Fratello Vip, che senz'altro ha tolto audience al programma di Rai1 ma senza danneggiarlo più di tanto, finendo per soccombere in tutti e quattro gli scontri. Il Cantante Mascherato, con i suoi difetti, indica che la rete tradizionale per eccellenza ovvero l'Ammiraglia Rai può risultare vincente sperimentando nuovi format anche - sulla carta - non riconducibili al target di riferimento. Di questo ha merito Milly Carlucci, ancora una volta garanzia di professionalità ineccepibile, ma anche Teresa De Santis che non ha avuto paura di rischiare, puntando su un prodotto potenzialmente pericoloso per la prima serata di Rai1. Questo positivo risultato è anche e soprattutto suo, ed è giusto ricordarlo.

Quanto agli altri programmi della serata, su Rai2 NCIS Los Angeles ha attirato 1.051.000 spettatori (4.4%), battuto da Italia 1 con La fredda luce del giorno e i suoi 1.363.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 W L’Italia ha totalizzato 1.157.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Quarto Grado raduna 1.301.000 spettatori con il 6.9% di share, superando La7 con Propaganda Live con i suoi 950.000 spettatori e uno share del 5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 553.000 spettatori con il 2.3% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte in replica 593.000 spettatori con il 2.4%.