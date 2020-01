Ascolti Tv: Cantante Mascherato contro Grande Fratello Vip, chi vincerà?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 17 gennaio 2020, in prima serata, vedono la seconda tappa della disfida epocale tra Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci su Rai1 e il Grande Fratello Vip 4 presentato da Alfonso Signorini su Canale 5.

La prima battaglia è stata vinta dal talent di Rai1, che ha distaccato di vari punti di share il reality di Canale 5, ma la seconda tappa si preannuncia più ardua per Il Cantante Mascherato che non può più contare sull'effetto sorpresa, mentre il Grande Fratello Vip ha iniziato dal canto suo a sventagliare il suo solito repertorio di polemiche e diatribe che tengono banco sui social network lungo tutta la settimana alimentando l'interesse per la diretta. Mercoledì scorso il GF - i cui opinionisti fissi sono Pupo e Wanda Nara - ha ripreso terreno rispetto alla puntata precedente massacrata dallo show della Carlucci coaudiuvata dalla giuria formata da Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto... ma come si comporterà questa volta in contrapposizione con la concorrenza? Attendiamo con trepidazione il verdetto dell'Auditel.