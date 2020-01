Ascolti Tv: Cantante Mascherato vs Grande Fratello Vip, chi vincerà la sfida?

Stasera in Tv la finale del Cantante Mascherato contro il Grande Fratello Vip 4. Chi vincerà la sfida, Milly Carlucci o Alfonso Signorini?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 31 gennaio 2020, in prima serata, vedono l'ultima tappa della disfida epocale tra la finale del Cantante Mascherato su Rai1 e il Grande Fratello Vip 4 su Canale 5. Il programma condotto da Milly Carlucci ha lasciato in sospeso il pubblico con la contesa al televoto tra il Mastino Napoletano e il Mostro, battaglia che aprirà l'ultima puntata della prima stagione nella quale vedremo chi si cela sotto le maschere del Coniglio (Francesco Renga?), del Leone (Al Bano?), dell'Angelo (Valerio Scanu?), mentre nel reality presentato da Alfonso Signorini si prospettano colpi di scena con il probabile ritorno nella casa di Serena Enardu per un altro confronto con Pago, una faida contro Rita Rusic preceduta da una riconciliazione fra Antonella Elia e Fernanda Lessa e una paventata improvvisata di Giancarlo Magalli ad Adriana Volpe.

Sette giorni fa, Il Cantante Mascherato vinceva per la terza volta la serata con 3.788.000 spettatori (18.7%), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 totalizzava 2.761.000 spettatori (16.2%). Come andrà invece questa volta? A domani con la sentenza dell'Auditel.