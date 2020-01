Ascolti Tv: Cantante Mascherato le suona al Gf Vip, Carlucci castiga Signorini

Ascolti Tv: Il Cantante Mascherato vince la sfida contro Il Grande Fratello Vip. In sovrapposizione Carlucci 19.1% - Signorini 15.1%

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 24 gennaio 2020, in prima serata, vedono Il Cantante Mascherato vincere la serata con 3.788.000 spettatori (18.7%), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip 4 ha totalizzato 2.761.000 spettatori (16.2%). Su Rai2 in prima visione il debutto di NCIS Los Angeles con la sua undicesima stagione ha segnato 1.095.000 spettatori (4.5%), superato da Italia 1 con il film Lucy e i suoi 1.747.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Benvenuto Presidente! convince 1.227.000 spettatori (5.2%), mentre su Rete4 Quarto Grado raduna 1.284.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha divertito 1.021.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 542.000 spettatori con il 2.2% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 516.000 spettatori con il 2.1%.

Scommessa vinta da Rai1 (e dall'ex direttrice Teresa De Santis) con Il Cantante Mascherato che, alla terza puntata, riesce non soltanto a contrastare, ma a battere il Grande Fratello Vip (anch'esso in calo). L'idea di Mediaset di azzoppare il nuovo programma di Rai1 controprogrammando con Il Gf Vip si è rivelata un errore. Senz'altro il caravanserraglio di Signorini toglie qualche punto di audience alla "carnevalata" di Milly, ma è lei in ultima analisi ad affossare gli ascolti del reality di Canale 5, facendogli perdere terreno.

Da segnalare in fascia preserale il nuovo "Tg" di Peter Gomez sul Nove, dal titolo Sono le venti, che non riesce a decollare e si ferma all'1% di share con 219.000 spettatori, ma vi sono stati risultati deludenti anche per La Confessione in onda in seconda serata. Con le interviste ad Antonello Venditti e Ilaria Cucchi, il programma ha totalizzato solo 295.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 151.000 spettatori (1%), nel secondo episodio.