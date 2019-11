Ascolti Tv: Celentano soccombe al film di serie B, Rai3 sul podio con Dandini

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 21 novembre 2019, in prima serata, vedono su Rai1 il film Miracoli dal Cielo contrastare la terza puntata di Adrian Live – Questa è la Storia... di Adriano Celentano, che ha poi lasciato spazio a un nuovo episodio della serie Adrian. Su Rai2 il film Life - Non oltrepassare il limite, e su Rai3 il debutto di Stati Generali di Serena Dandini. Consueta disfida dei talk politici tra Rete4 con Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio e La7 con Corrado Formigli e Piazza Pulita, entrambe le trasmissioni perlopiù dedicate alle prossime elezioni in Emilia-Romagna e all'esito del voto sulla piattaforma del M5s Rousseau con la "sconfitta" di Luigi Di Maio.

Su Rai1 Miracoli dal Cielo ha vinto la serata con 3.921.000 spettatori (17.6% di share.), battendo su Canale 5 Adrian Live – Questa è la storia che ha raccolto 3.354.000 spettatori (14.1%), mentre il cartoon Adrian ne ha convinti 1.485.000 (9.6%). Su Rai2 Life – Non Oltrepassare il limite convince 956.000 spettatori (4% di share), mentre su Italia 1 The Transporter 3 ha totalizzato 1.492.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Stati Generali debutta con 1.467.000 spettatori (6.9%), terzo programma più visto in prime time, battendo su Rete4 Dritto e Rovescio e i suoi 1.161.000 spettatori con il 6.6% e su La7 Piazza Pulita con i suoi 1.012.000 spettatori (5.8%) in crescita.

La scorsa settimana su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… convinceva 3.439.000 spettatori (13.7% di share) mentre Adrian ne attirava 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio segnava 1.205.000 spettatori con il 6.7% di share, superando La7 con Piazza Pulita e i suoi 998.000 spettatori con uno share del 5.4%, che cresceva di quasi un punto e mezzo rispetto alla settimana precedente.