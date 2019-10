Ascolti Tv: Celentano ci riprova con Adrian e chiama in aiuto la De Filippi

A volte ritornano, verrebbe da dire scomodando il re del brivido Stephen King. Parliamo di Adrian, l'ambiziosa serie animata ideata da Adriano Celentano ambientata in un futuro apocalittico, vittima nella scorsa stagione di un'apocalisse di ascolti e dati Auditel a picco.

Ora il Molleggiato ci riprova, aggiungendo una "o" finale all'opera che si intitolerà a questo punto - con un immenso sforzo di fantasia - Adriano, e impegnandosi in prima persona nello show che, da giovedì 7 novembre prossimo venturo, precederà gli episodi della serie. Per non bissare l'insuccesso che portò il programma alla chiusura anticipata, questa volta Celentano sarà costantemente presente in onda (non limitandosi più a tacite comparsate di pochi minuti) coinvolgendo ospiti di primissimo piano, fra i quali Paolo Bonolis e Maria De Filippi.

Chiamare la regina incontrastata dell'Auditel - che difficilmente concede le sue epifanie in altri show che non siano i suoi - è emblematico di quanto Celentano e Mediaset non possano permettersi un altro fiasco visti i mezzi impiegati per realizzare la serie (la cui preparazione è durata dieci anni) e la capillare e costosissima campagna pubblicitaria per sponsorizzarlo.

Riuscirà questa volta Adrian/Adriano a conquistare il grande pubblico? La risposta è rinviata al 7 novembre prossimo.