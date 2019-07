Ascolti tv, clamoroso flop di Cairo con Telese e Parenzo

Ottima prestazione per ‘Don Matteo 11’ che vince, in termini di ascolti, la prima serata in replica su Rai1 ottenendo 2,2 milioni di spettatori e il 13,6% di share. Come scrive PrimaOnline, il prete della Lux ha battuto nettamente anche gli ultimi episodi della prima stagione della serie Sky Original in onda su Canale 5 (‘Riviera’ 1,286 milioni e 8,95%).

Ma fenomeno della serata si è confermato il talk di Rete 4, ‘Fuori dal coro’. Senza ‘effetti speciali’ Mario Giordano si è ripetuto a quota 1,254 milioni di spettatori con l’8,6% e ha di nuovo conquistato il terzo gradino del podio lasciando a distanza siderale i più diretti concorrenti, Luca Telese e David Parenzo, on air anche con la versione ‘Prima Serata’ di ‘In Onda’ (a 796mila spettatori ed il 4,7%). Giordano, che all’esordio aveva ‘sparato’ sul Vaticano e profittato di una lunga presenza in studio di Matteo Salvini, stavolta ha ribadito il risultato del battesimo puntando sul caso dei bambini di Bibbiano, passando alle ‘pensioni d’oro’, virando sui campi nomadi che sprecano e non pagano l’acqua, affrontando il tema delle inefficienze dell’Inps, e poi ‘puntando’ i falsi invalidi e ospitando Carlo Calenda. Per lunghi tratti della trasmissione, inoltre, specie nella ‘fase pensioni’, Giordano è stato secondo assoluto davanti a Canale5. Molto più staccate sono arrivate tutte le altre trasmissioni.

Sempre come scrive PrimaOnline, su Rai3 il film ‘Moonlight’ ha avuto 1,044 milioni di spettatori e il 5,9% correndo sulla stessa linea del telefilm di Italia 1 (‘Chicago P.D.’ 1,020 e 6,3%). Il già citato ‘In Onda Prima Serata’ (Fabiana Giacomotti, Oliviero Toscani, Irene Pivetti, Roberto Maroni, Gerardo Greco, Donatella Di Cesare, Giovanni Tizian, Enrico Letta tra gli ospiti) ha così superato solo il secondo capitolo di ‘Un’estate fa’ su Rai2, con i tormentoni estivi e le Teche Rai in crollo verticale a 689mila spettatori e 4,1%.

Telese e Parenzo hanno fatto un po’ meglio in access. Con Marcello Sorgi, Alessandro Sallusti e Gianrico Carofiglio in avvio, hanno avuto 1,132 milioni di spettatori e il 6,11%. Su Rete 4 ‘Stasera Italia Estate’, con Vittorio Sgarbi, Luigi Marattin, Claudio Martelli, Annalisa Chirico e Augusto Minzolini tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili, ha riscosso 976mila spettatori e il 5,76% di share nella prima parte e poi nella seconda 1,269 milioni di spettatori e il 6,78%. Staccatissima è arrivata Rai2: ‘Tg2Post’ ha raccolto 734mila spettatori e il 3,91% con Mario Sechi, Giuliano Turone e Umberto Ambrosoli (in collegamento) ospiti di Maria Antonietta Spadorcia. Nel pomeriggio da registrare l’ottimo risultato su Rai2 del ‘Tour de France’. La tappa che ha portato in vetta alla classifica Giulio Ciccone ha ottenuto 1,7 milioni ed il 19% di share.