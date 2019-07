Ascolti tv: Antonella Clerici verso Miss Italia, Amadeus pronto per Sanremo

Ascolti tv: Antonella Clerici verso Miss Italia

Antonella Clerici, cancellata dai palinsesti Rai, potrebbe rientrare (dopo avere minacciato di passare a Mediaset) grazie alla conduzione di Miss Italia, concorso di bellezza che La7 ha abbandonato al suo destino e, come scrive Italia Oggi, gli organizzatori stanno cercando di riportare in Rai, promettendo una trasformazione: meno bikini e più pennellate di costume, anche festeggiando (con revival) gli 80 anni che il concorso celebrerà con questa edizione. Ma il tempo stringe: la finale è prevista per il 6 settembre.

Ascolti tv: Amadeus pronto per Sanremo

Amadeus (anche grazie all’assidua sponsorizzazione di Fiorello) condurrà il Festival di Sanremo: una sfida tosta, dato che non sarà facile bissare i successi di audience di Claudio Baglioni. Subito dopo sarà in onda con la nuova edizione di "Ora o mai più", che sarà riproposto da Rai1 nonostante la passata edizione sia stato sempre battuto negli ascolti da Maria De Filippi con "C’è posta per te". Amadeus, come scrive ancora Italia Oggi, spera che Sanremo rappresenti un traino anche per le sei puntate del programma, che non subirà modifiche. Il festival si terrà dal 4 all’8 febbraio.

Ascolti tv, il posto lasciato da Amadeus a Stefano De Martino

Intanto il posto lasciato libero da Amadeus in "Stasera tutto è possibile" (Rai2) sarà appannaggio di Stefano De Martino, ex ballerino di Amici (Canale5), che dice: "Amadeus è una macchina da guerra. Anche se, avendo tutt’altre corde e trascorsi, cercherò di non imitarlo, sarebbe un suicidio".