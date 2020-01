Ascolti Tv: Con le Elezioni Regionali, La7 fa boom dalla mattina alla sera

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 27 gennaio 2020 hanno visto La7 profittare appieno del dibattito pre e post Elezioni Regionali in Calabria ed Emilia-Romagna, a partire dalla Maratona Mentana - iniziata domenica sera - che ha insidiato da vicino Rai1 con il Porta a Porta di Bruno Vespa e triplicato Stasera Italia condotto da Veronica Gentili su Rete4. E tuttavia il canale di Urbano Cairo ha prosperato per tutta la giornata di lunedì, a partire dai programmi della mattina fino ad arrivare al 10% di Lilli Gruber in access prime time con l'ospitata del premier Giuseppe Conte a Otto e mezzo.

Ma anche il commento dissacrante di Propaganda Live condotto da Zoro eccezionalmente nella prima serata di ieri ha battuto Presa Diretta di Riccardo Iacona su Rai3, anch'esso dedicato all'Emilia Romagna. Questa sera, triplice disfida in prima serata fra DiMartedì condotto da Giovanni Floris, #Cartabianca presentato da Bianca Berlinguer su Rai3 e Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete4, tutti concentrati sulle conseguenze del voto in Calabria e in Emilia, sulla mancata "spallata" di Matteo Salvini al Governo e sulla schiacciante vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni. A domani con la sentenza dell'Auditel che decreterà il programma vincitore della triplice contesa fra talk politici.