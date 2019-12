Ascolti tv, Conte su La7 da Floris vince negli ascolti. Battuto Salvini

Giuseppe Conte batte Matteo Salvini in tv. Come scrive Il Corriere della Sera, Il premier intervistato a Di Martedì, su La 7 — ha vinto la sfida dei talk sfiorando la media del milione e mezzo di spettatori (6,8% di share) — superando costantemente nello share il leader della Lega ospite a Fuori dal coro su Rete4, arrivando all’8,5% di share contro il 6,5% di Salvini: 2 milioni di spettatori per il primo, 1,5 per il secondo.