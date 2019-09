Ascolti Tv: Convertini ovunque, l'ironia del web: "Anche nel frigo di casa?"

Beppe Convertini, ex conduttore de La Vita in Diretta Estate e attuale presentatore di Linea Verde con Ingrid Muccitelli sempre su Rai1 sta senz'altro conoscendo una fortunata primavera professionale.

Approdato sulla Prima Rete grazie agli auspici di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, nonché responsabile Rai per il M5s, l'ex Mister Italia è sponsorizzatissimo sull'Ammiraglia del Servizio Pubblico, tanto da essere ospite in ogni trasmissione possibile e immaginabile, spalmato su tutto il palinsesto, da mane a sera, a ogni ora del giorno.

E ogni sua apparizione si verifica a brevissimi intervalli di distanza da quella precedente o successiva, come fa notare il buon Giuseppe Candela, critico televisivo del Fatto Quotidiano e firma di punta di Dagospia. Ironizzando, ma neanche troppo, Candela scrive su Instagram: "In una settimana Beppe Convertini è stato ospite di #vienidame, #storieitaliane, #portaaporta, #lavitaindiretta e #buongiornobenessere. Ho aperto il frigorifero di casa mia, era pure lì. Con il gobbo poggiato sulla bottiglia di vino".

Un post al quale ha risposto il collega di Dagospia Alberto Dandolo (che aveva l'estate scorsa dedicato un divertente articolo sulla folgorante carriera dell'ex modello). Dandolo replica: "Manca il Meteo e Rai Pubblica Utilità!".

Battuta che, visto l'andazzo, Dio ce ne scampi, i vertici di Rai1 potrebbero perfino scambiare come un suggerimento, aprendo all'onnipresente Convertini anche le porte di quelle trasmissioni.

Al post di Candela, risponde anche Fabio Canino ricordando che, sabato scorso, ospite al Tg1 per sponsorizzare Linea Verde, Convertini si era dimenticato di citare la sua collega Ingrid Muccitelli, co-conduttrice dello storico programma di Rai1 (dal quale sono stati silurati Federico Quaranta e Daniela Ferolla, come scrivevamo qui). La dimenticanza di Convertini non era passata inosservata ed era stata rimproverata anche dall'agente Lucio Presta in un tweet. Prezzemolino e "scordarello", insomma.