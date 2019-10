MediaTech

Sabato, 12 ottobre 2019 - 10:48:00 Ascolti Tv: Crescono Daniele e Isoardi, D'Urso castiga ancora Cuccarini-Matano Auditel: Guadagnano punti Storie Italiane e La prova del Cuoco, Balivo e Vieni da me in crisi, La Vita in Diretta schiacciata da Pomeriggio Cinque di Marco Zonetti