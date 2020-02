Ascolti Tv: Crescono tutti i notiziari tranne Tg3 e TgLa7 in calo. Bene Tg2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel dei primi dieci giorni di febbraio, nel caso di Rai1 particolarmente "dopati" dal Festival di Sanremo vedono una crescita più o meno generalizzata dei notiziari (forse dovuta - nella prima settimana - alla "psicosi" del coronavirus, sostituita nella seconda dall'effetto Festival).

Sta di fatto che, in casa Rai, cresce il Tg1 diretto da Giuseppe Carboni nelle sue due edizioni e cala il Tg3 di Giuseppina Paterniti sia alle 14.15 sia alle 19.00, mentre il TG2 serale pur penalizzato da Sanremo Start in access prime time cresce, rispetto allo stesso periodo del 2019, di 0.22 punti percentuali e di 71mila unità. Il notiziario diretto da Gennaro Sangiuliano sale anche nell'edizione delle 13.00, con un incremento dello 0.17% di share e di 10mila unità. Il TGR, dal canto suo, acquista spettatori e share nell'edizione meridiana e li perde in quella serale.

In casa Mediaset, oltre al Tg5, crescono anche il Tg4 e Studio Aperto, mentre il TgLa7 perde spettatori e share in entrambe le edizioni.

Intanto, si avvicinano le nomine dei direttori dei Tg Rai, con Sangiuliano blindato sulla poltrona del Tg2, e Mario Orfeo vicino a sedersi su quella del Tg3. Per il resto - con i grillini in disgrazia - sono ancora nebulose le sorti di Giuseppe Carboni e Giuseppina Paterniti, nonché quelle di Alessandro Casarin (quota Salvini) al TGR. Vi terremo aggiornati.