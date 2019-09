Ascolti Tv: Crolla Eurogames, Barbara D'Urso massacra Cuccarini e Matano

Alberto Matano e Lorella Cuccarini , conduttori de La Vita in Diretta su Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 26 settembre 2019 hanno visto, in prima serata, fronteggiarsi la fiction Un Passo dal Cielo con Daniele Liotti su Rai1 e la seconda puntata del programma Eurogames condotto da Ilary Blasi e Alvin su Canale 5. Disfida tutta politica tra Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 e Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli su La7, mentre Rai2 ha trasmesso uno speciale di Renzo Arbore dedicato a Gianni Boncompagni, dal titolo No, Non è la BBC.

In access prime time, la consueta contesa tra I Soliti Ignoti - Il Ritorno con Amadeus su Rai1 e Striscia la Notizia con Michelle Hunziker ed Ezio Greggio su Canale 5, coadiuvati dalle veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Al pomeriggio, Barbara D'Urso ha allestito come al solito il suo Pomeriggio Cinque su Canale 5, in concorrenza con Lorella Cuccarini e Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1.

Un Passo dal Cielo vince la serata con il 18.6% di share, crolla Eurogames con il 12.4%. Pomeriggio Cinque massacra La Vita in Diretta (11.2% nella presentazione e 13.6% nel programma vero e proprio) distaccandola di 5 punti di share, con il 18.4% nella prima parte e il 18.5% nella seconda. L'omaggio di Arbore a Boncompagni raduna il 6.9% di share su Rai2. Corrado Formigli (5.0%) soccombe con Piazza Pulita a Paolo del Debbio e al suo Dritto e Rovescio (5.9%)

Sette giorni fa, la fiction di Rai1 targata Lux Vide con Daniele Liotti riportava il 18.6% di share contro il 16% di Eurogames. Su Rete4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio si attestava a 1.002.000 spettatori con il 5.5% di share, mentre su La7 PiazzaPulita totalizzava 1.030.000 spettatori con uno share del 6%.

Flop assoluto di Carlo Cracco e di Nella mia cucina che, su Rai2, si ferma al 2.2% di share. Testa a testa tra Amadesu e Hunziker-Greggio. I Soliti Ignoti ottiene 4.459.000 spettatori con il 18.1% di share, Striscia la Notizia 4.300.000 spettatori con il 17.4%.