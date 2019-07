Ascolti tv, Crozza vs Propaganda Live: Discovery risponde a Urbano Cairo

La sfida sul terreno degli ascolti tv si accende anche in questi giorni di presentazione dei Palinsesti. Nel corso della conferenza stampa legata ai programmi di LA7, Urbano Cairo - facendo il punto sugli indubbiamente ottimi risultati in tema di Auditel della sua rete (5,1% nel prime time e 3,9% sulle 24 ore) - aveva poi sottolineato la prestazione eccezionale di Propaganda Live che "su undici puntate, in dieci ha battuto Crozza".

"Vorrei rispondere al mio amico Cairo e dirgli che Crozza ha vinto su Zoro dieci volte su dodici. Ha postato la miglior stagione da quando è a Discovery", ha spiegato l'ad Alessandro Araimo seconco cui nelle sovrapposizioni tra i due programmi la battaglia degli ascolti tv se l'è aggiudicata il programma del comico genovese.

Non resta che aspettare l'autunno 2019 per le nuove sfide a colpi di share tra Propaganda Live e Fratelli di Crozza.