Ascolti Tv: Cuccarini-Matano a picco, triturati dalla D'Urso, insidiati da Geo

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 15 ottobre 2019 segnano un altro tonfo per La Vita in Diretta, che da lunedì 14 ha cambiato orario lasciando posto nella prima parte alla nuova stagione del Paradiso delle Signore. Ieri, la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano si è fermata a 1.506.000 spettatori con il 13%, mentre nella presentazione si è dovuta accontentare di una media di soli 1.289.000 individui all'ascolto con l'11.9% di share. Triturati da Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque che ha totalizzato il 18.7% con 2.025.000 spettatori nella prima parte, il 17.5% con 2.144.000 spettatori nella seconda e il 13.8% con 1.855.000 spettatori nella terza, brevissima, dedicata ai Social.

Ma il pericolo per i poveri Lorella e Alberto non proviene soltanto da Barbarella e dalla sua inarrestabile e inespugnabile fortezza pomeridiana, bensì anche dalla più mite Sveva Sagramola che, zitta zitta, lemme lemme, pianin pianino ha portato il suo Geo su Rai3 a 1.343.000 spettatori con l’11% di share, sempre più vicina a raggiungere (e forse a superare) l'Ammiraglia e La Vita in Diretta. Non avevamo forse, noi di Affari, predetto tutto questo già la scorsa estate, scorgendo anzitempo i segni premonitori di una potenziale crisi di ascolti per il contenitore pomeridiano di Rai1? Non sarebbe stato dunque più produttivo lasciare immutata la precedente squadra di autori e conduttori (Francesca Fialdini e Tiberio Timperi), anziché imboccare nuove perigliose strade abbinando un mezzobusto del Tg1 non abituato all'infotainment (se non per qualche ospitata a Ballando con le Stelle) a una showgirl assente dal video da anni nonché reduce da un sonoro flop estivo? E, per la millesima volta, per finire così castigati ogni giorno dalla concorrenza esterna e ora anche interna, è necessario far pagare ai contribuenti la consulenza di un esterno chiamato da Mediaset (Alessandro Banfi) attirandosi per soprammercato gli strali della Commissione di Vigilanza Rai? Qualcuno risponderà mai a questi interrogativi leciti e sacrosanti? Quanto denaro perde Rai1 ogni giorno con questo pomeriggio bastonato a destra e a manca? Attendiamo con trepidazione.