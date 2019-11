Ascolti Tv: D'Urso cresce malgrado la Nazionale, Rai3 sul podio con Report

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 18 novembre, in prima serata, vedono la partita di calcio valevole per le qualificazioni relative ai Campionati Europei 2020 Italia-Armenia (vinta dalla Nazionale per 9-1) contrastare su Canale 5 la decima puntata di Live - Non è la D'Urso con Barbara D'Urso. Su Rai2, il meglio di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, mentre su Rai3 è andato di scena Report di Sigfrido Ranucci. Su Rete4 consueto appuntamento con Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica.

Su Rai1 Italia-Armenia conquista 5.703.000 spettatori (21.7% di share), mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso cresce ancora e si assesta a 2.532.000 spettatori (15.1%). Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.450.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai3 Report fa boom con 2.179.000 spettatori (9.1%), distaccando Rete4 Quarta Repubblica con i suoi 1.117.000 spettatori e il 6.1% di share.

Da segnalare in access prime time, sul Nove il record di Deal with It – Stai al Gioco condotto da Gabriele Corsi con i suoi 764.000 spettatori e il 2.9%.

Sette giorni fa, su Canale 5 Live – Non è la D’Urso convinceva 2.236.000 spettatori (14.1% di share), battendo il record stagionale sul pubblico attivo con il 15.06% e 2.236.000 spettatori, mentre su Rai2 Stasera Tutto è Possibile chiudeva in bellezza con 1.651.000 spettatori (8.2%) e faceva bene su Rai3 Report con i suoi 1.936.000 spettatori (8%) battendo su Rete4 Quarta Repubblica e i suoi 979.000 spettatori con il 5.3% di share.