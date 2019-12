Ascolti Tv: D'Urso distacca Vita in Diretta. Bene Iannacone in seconda serata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 9 dicembre 2019, in fascia pomeridiana, vedono ancora una volta La Vita in Diretta su Rai1 soccombere a Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso in onda su Canale 5.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno infatti radunato 1.472.000 spettatori con il 12.4% nella presentazione e 1.985.000 spettatori con il 14.8% nel programma vero e proprio. Barbarella ha invece conquistato 2.136.000 spettatori (17.1%) nella prima parte e 2.354.000 spettatori (16.7%) nella seconda.

Passando dal pomeriggio alla seconda serata, è da segnalare l'ottimo risultato di Domenico Iannacone con il suo Che ci faccio qui dedicato questa volta a Scampia. La puntata intitolata Il Quinto Stato in onda dopo Report ha totalizzato 916.000 spettatori con il 6% di share, segno che la seconda edizione del fortunato programma di Domenico Iannacone ha mantenuto il successo di pubblico malgrado lo spostamento di orario.