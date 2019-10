Ascolti Tv: D'Urso stende Cuccarini-Matano, Vita in Diretta ai minimi storici

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 10 ottobre 2019 nel daytime fotografano una situazione che noi per primi avevamo ben previsto l'estate scorsa, con La Vita in Diretta ormai finito sottoterra, con risultati da horror. Il contenitore pomeridiano condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano sprofonda infatti al 10.8% di share con 1.043.000 spettatori nella presentazione e al 12.4% con 1.241.000 individui all'ascolto nel programma vero e proprio. Una carneficina quotidiana, insomma.

Barbara D'Urso con Pomeriggio Cinque raggiunge invece il 19% di share con 1.763.000 spettatori nella prima parte, il 16.8% con 1.769.000 spettatori nella seconda e il 13% con 1.541.000 spettatori nella brevissima terza parte dedicata ai social. Cresce intanto anche il Geo di Sveva Sagramola su Rai3, che arriva a 1.067.000 spettatori con il 10.2% di share, insidiando i due conduttori di Rai1.

Inutile prenderci il merito di aver previsto l'esito dell'operazione non esattamente geniale di bruciare la povera Lorella Cuccarini nel periodo estivo con un programma in prima serata non nelle sue corde, oltre al fatto di aver promosso il buon Alberto Matano - peraltro capace padrone di casa del Tg1 - alla conduzione di un contenitore storico che necessita di dimestichezza con varie sfere comunicative, e non solo quella dell'informazione veicolata dalla lettura di un gobbo durante il notiziario.

Ancora una volta ci si domanda, per giunta, visti i risultati quotidiani della Vita in Diretta, a cosa servano un consulente esterno come Alessandro Banfi, chiamato addirittura da Mediaset con cospicui costi aggiuntivi per i contribuenti, e la presenza di una pletora di autori, dei quali fra gli altri: Galluzzo, capoautore, Nazzaro (autore di Lorella Cuccarini), Scancarello (autore di Lorella Cuccarini), Cortese (autore di Alberto Matano) e Cacciagrano (autore sempre di Matano). Mistero.